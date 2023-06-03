Провальные гастроли: чем закончился визит Зеленского в Европу

Глава киевского режима продолжает ездить по миру с протянутой рукой, несмотря всеобщую усталость от украинского конфликта.

Европейский вояж президента Украины Владимира Зеленского — это очередная пиар-кампания для поддержания определенного уровня интереса и напряженности вокруг Украины. При этом не следует недооценивать его практическое значение и последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я не могу сказать, что они (поездки Зеленского — Прим. ред.) были полностью неудачными. Это перманентный процесс — он ездит практически с начала военного конфликта и постоянно просит и получает вооружение и ресурсы. То, что сейчас, непосредственно во время его вояжа, ему не выделили какого-то конкретного вооружения или чего-либо еще, это ни о чем не говорит», — отметил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Безпалько напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Германией почти трех миллиардов евро сейчас и еще восьми миллиардов до 2030-32 года на перевооружение украинской армии. О выделении Киеву очередного транша заявили и американцы.

«В данном контексте это нельзя оценивать, как успех или провал Зеленского. Это просто определенная работа с его стороны, которая продолжается. Если его принимают, значит, он может осуществлять эту работу», — резюмировал Безпалько.

Он добавил, что сейчас высока вероятность поставки Украине истребителей F-16. До этого же ей передали ряд вооружений, которые в начале конфликта тоже считались невозможными для поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.