Лилия Хузина принесла сборной России первое золото Чемпионата мира по тхэквондо

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Лилия Хузина выиграла золото на Чемпионате мира по Тхэквондо

Лилия Хузина принесла сборной России первое золото Чемпионата мира по тхэквондо

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Россиянка сошлась в финале со спортсменкой из Бразилии.

Российская тхэквондистка Лилия Хузина в субботу, 3 июня, победила спортсменку из Бразилии Каролин Сантос на Чемпионате мира в азербайджанской столице Баку. Бойцы сошлись в схватке в категории до 62 килограмм. Российская спортсменка одержала победу. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российских спортсменов встретили после триумфа на Чемпионате мира по классическому боксу. Победа открыла российским спортсменам дорогу на Олимпийские игры. Боксеров Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова пригласили на отборочные соревнования в Европу, после того, как бойцы забрали золотые медали на Чемпионате мира в Ташкенте. Причем сделали они это под российский флаг и гимн.

До этого 5-tv.ru сообщал, что сборная России по тайскому боксу вернулась в Москву после победы на Чемпионате мира в Бангкоке. Победительницей турнира стала Мария Климова. Она вернулась с золотой медалью.

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