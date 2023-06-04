Противник будет повержен: как российские войска защищают границы от ВСУ

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала реальные кадры с места событий.

На этой неделе усилились обстрелы приграничных с Украиной западных регионов России. Курская, Брянская и особенно Белгородская области — под ежедневными ударами украинской артиллерии, минометов и даже систем залпового огня. Больше всего достается городу Шебекино, это — самый крупный из самых близких к границе населенных пунктов. 40 тысяч жителей.

Здесь же со стороны Украины была попытка очередного захода на нашу землю террористической группы. Но мы быстро учимся — выводы сделаны — боевики были остановлены и отброшены назад. Несколько десятков уничтожено, в плен не брали.

Обстрелы и сейчас продолжаются — и Шебекино, и других населенных пунктов. Идет эвакуация от границы. За ситуацией следит корреспондент «Известия» Ксения Солдатова.