МО предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Соответствующие уведомления гражданам планируется отправлять в личный кабинет на портале госуслуг.

МО предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Гражданам России хотят разрешить становиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат. С такой инициативой выступило Минобороны РФ.

В проекте документе говорится, что постановка на воинский учет и снятие с него может осуществляться «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах». В таком случае гражданам будут отправляться соответствующие уведомления в личный кабинет на портале госуслуг.

При этом медосмотр и внесение изменений в документы воинского учета будут по-прежнему осуществляться при личной явке в военкомат.

В апреле в России вступил в силу закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве с помощью бумажных и электронных повесток. Электронные будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе. Врученной повестка будет считаться через неделю после ее размещения в реестре повесток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что реестр военнообязанных начнет работать в России к осеннему призыву.

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