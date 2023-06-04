Леру Кудрявцеву чуть не убила вещь из онлайн-магазина: «Это ужасающе!»

Звезда так и не смогла надеть обновку, но и избавиться от нее окончательно она пока не готова.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что разочарована в покупке, которую совершила еще пять лет назад. Тогда она приобрела сапоги, которые позже назвала «убийцами». Звезда призналась, что купила их онлайн и даже не помнит, сколько они стояли. Однако вещь временами дает о себе знать.

Светская львица рассказала, что когда покупку привезли домой, ей стало по-настоящему плохо из-за едкого запаха. Кудрявцева не решилась сразу же выкидывать резиновые сапоги, а стала их проветривать. Но и это не помогло.

«Сапоги воняли так, будто в них нагадил скунс, потом туда залили сероводород и приправили тухлыми яйцами. На самом деле, каким-то клеем, но не таким, как обычно пахнет момент или канцелярский. А реально ужасающе химический», — рассказала знаменитость.

Кудрявцева отметила, что с каждым годом ботинки пахнут все сильнее. Она оставляла их и в 30-градусный мороз на улице, и под дождем, но все безрезультатно.

В итоге дива заперла их в подсобку, чтобы спрятать их подальше от людей, но в очередной раз на них наткнулась. Сапоги источают такой же запах, что и пять лет назад.

«Вдруг пять лет мало для выветривания», — с юмором ответила ведущая на предложение поклонников избавиться от обуви.

Подписчиков звезды развеселила ситуация, они поддержали блондинку в ее намерениях провести эксперимент и оставить «вонючек» еще на некоторое количество лет.

е Ранее, писал 5-tv.ru, что Кудрявцева назвала молодого мужа нудным домоседом.