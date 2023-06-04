Россия продлит сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тысяч баррелей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Новак заявил о продлении Россией сокращения добычи нефти в 2024 году на 500 тысяч баррелей

Россия продлит сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тысяч баррелей

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Страны ОПЕК+ приняли решение о суммарном снижении объемов добычи нефти на следующий год.

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год. Об этом заявил зампред российского правительства Александр Новак.

«Россия продлит свое добровольное сокращение <…> в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле», — сказал он.

Известно, что страны ОПЕК+ суммарно снизят объемы добычи нефти на следующий год на 1,39 миллиона баррелей в сутки. На заседании организации было принято решение о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки.

В начале апреля часть стран ОПЕК+ заявили о решении добровольно сократить добычу нефти с мая по конец 2023 года. Саудовская Аравия сообщила о снижении добычи нефти в указанный период на 500 тысяч баррелей в сутки. Схожие заявления сделали в министерствах энергетики Ирака, Кувейта, Омана, Алжира и Казахстана.

Новак объявил, что Россия также продлевает решение о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Решение, по словам вице-премьера, было продиктовано периодом высокой волатильности и непредсказуемости на мировом рынке нефти из-за «продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объяснил снижение Россией добычи энергоресурсов необходимостью поддерживать цены на мировом рынке.

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