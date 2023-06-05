Американский разведчик рассказал, что на самом деле случилось с Залужным

Украинские власти опровергают исчезновение главкома ВСУ, однако в последний раз его видели на публике в конце апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, об «исчезновении» которого ходит множество слухов, в действительности сильно пострадал в результате ракетного удара под Херсоном. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер. По его словам, в бункерах по всей Украине были ликвидированы многие представители разведки киевского режима, которые сотрудничали с американскими и британскими коллегами.

«Он (Залужный. — Прим. ред.) жив, но тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Украинские власти и пресса опровергают информацию об исчезновении главкома ВСУ. При этом его последнее появление на публике датируется 30 апреля. В середине мая было опубликовано интервью с Залужным журналисту-соотечественнику, однако предполагается, что оно было записано в феврале — к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса.

В СМИ выходили заявления от имени главкома, в сети также появились кадры со свадьбы, на которой он якобы присутствовал, но позже жених сообщал журналистам, что снимки стали достоянием общественности значительно позже самого торжества. РИА Новости со ссылкой представителя российских силовых структур и источники в ВСУ сообщало, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области.

Все «доказательства» доброго здравия главкома по факту оказываются ранее снятыми видео- и фотоматериалами. Существует мнение, что Залужный мертв, но Киев это скрывает во избежание паники. Неизвестно, где находится офицер с начала мая, когда в НАТО поступил отказ от его выступления перед членами военного комитета даже по видеосвязи.

Ранее, писал 5-tv.ru, МВД России объявило Залужного в розыск.