МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Сведения о нем появились в базе розыска МВД РФ.

Уточняется, что уроженец Украинской ССР Залужный Валерий Федорович 1973 года рождения разыскивается по статье УК РФ. Сам Залужный — довольно медийная персона, многие даже прочат ему пост президента, если Зеленский его покинет. Но в последнее время украинский офицер таиственно «пропал с радаров».

Куда и почему пропал Залужный?

Исчезновение главкома ВСУ из информационного пространства породило массу слухов и домыслов. Согласно одним, Залужный проходит лечение после тяжелого ранения, по другим — главком ликвидирован, а появляющиеся в сети фото и видео с ним — фейковые.

Так, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что опубликованное на днях видео с Залужным, сидящим за столом в неизвестном помещении, — фейк. Брайен отметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в опубликованном видео — карие. Есть заметные различия и в строении носа. По мнению экс-сотрудника Пентагона, опубликованный с Залужным материал, скорее всего, был подкорректирован — это несложно с применением современных технологий.

В свою очередь советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Залужный перестал появляться на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления.

По словам Соскина, проблемы у главкома ВСУ начались после интервью, в котором он признал военный талант главы российского Генштаба Валерия Герасимова. Критика в адрес Залужного начала звучать как в Киеве, так и на Западе.

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос предположил, что главком ВСУ перестал появляться в медиапространстве из-за слежки, которую за ним якобы установил офис президента Украины.

По мнению Кривоноса, Зеленский испугался, что популярный в народе военачальник может сместить его с поста главы государства. Поэтому люди из окружения главы киевского режима под различными предлогами начали заменять ставленников Залужного на тех, кто лоялен Зеленскому. Главком предпочел самоустраниться из инфополя.

Скорее жив или скорее мертв?

О тяжелом ранении и даже ликвидации Залужного впервые заговорили 10 мая, после того как глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что главком ВСУ не может присоединиться к заседанию комитета из-за «напряженной оперативной ситуации».

Сразу после этого поползли слухи о смерти Залужного. По другим версиям, главком взял отпуск. В сети даже появились фото, где он запечатлен на отдыхе и на свадьбе родственников. Однако быстро выяснилось, что снимки старые.

Представитель хакерской группы «Джокер ДНР» 22 мая заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штабу. Об этом сообщили агенты группы в ВСУ. По их сведениям, главком перенес несколько тяжелых операций и, возможно, по состоянию здоровья покинет свой пост.

В тот же день Залужный впервые после исчезновения появился «на публике». Он по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки в Одесской юридической академии. В кадре был размыт фон, что не позволяло понять, где находится главком.

Двадцать четвертого мая РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Залужный в начале месяца получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. После ранения ему была сделана трепанация черепа. Состояние здоровья украинского главкома осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

В свою очередь Минобороны Украины 25 мая опубликовало видео с Залужным. На кадрах он сидел в кресле, следов ранений на нем видно не было. Однако, когда именно сняли ролик — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто может заменить главкома ВСУ Валерия Залужного.