Конфуз крупным планом: Бузова опозорилась на концерте в Омске

Сравнения поющей ведущей с Анастасией Волочковой неслучайны. Звезда «Дома-2» тоже порой чересчур широко раздвигает ноги.

Фанаты Ольги Бузовой из Омска плакали, встречая ее на бесплатном концерте «Вокруг света» в одном из городских парков. Одни от счастья, другие — от увиденного. Звезда «Дома-2» вышла на сцену с песней «Вот она я — твоя роковая ошибка», и этими словами можно описать вечер особо внимательных зрителей. После выступления они активно обсуждали в интернете, намеренно ли Бузова продемонстрировала белье с торчащим из-под него средством женской гигиены.

Артистка выступала в коротком черном платье и активно-призывно танцевала, крутя бедрами. В этот момент происходящее на сцене транслировалось на огромном экране. И омичам крупным планом показали, как устроено тело звезды, какого цвета у нее белье и насколько оно не соответствует размеру прокладки. И тут разговоры о желании простых обывателей «покопаться в трусах знаменитости» приобрели совершенно не иносказательный подтекст.

«Хочу сказать вам лично еще раз огромное спасибо за вашу любовь. Был фантастический концерт, фантастический день, фантастический вечер. Я вас люблю!» — обратилась Бузова к омичам после концерта.

Фантастический — мягко сказано. Настолько близко к частной жизни селебрити поклонники еще не были. И это после всех фотографий из бассейна в ее личном блоге. Уже находясь в Москве артистка опубликовала видео, на котором говорит, что привезла из Омска солнышко. И не такие перемены в погоде возможны после действительно жарких выступлений Бузовой!

Поющую телеведущую нередко сравнивают с балериной Анастасией Волочковой. Обеих периодически подозревают в крепкой дружбе с зеленым змием, осуждают за излишнюю откровенность и экстравагантные выходки. Бывшая прима Большого театра славится шпагатами в самых неожиданных локациях, бывшая участница «Дома-2» и без шпагата умеет привлечь внимание к своему телу. Что публика увидит завтра — остается только фантазировать. Впрочем, фантазии знаменитым блондинкам не занимать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец.