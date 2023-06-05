Один человек погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Жилые районы донецкой Горловки — вновь под ударами ВСУ. По городу выпущено не менее пятнадцати ракет из реактивных систем залпового огня.

Мэр Горловки сообщил о гибели одного мирного жителя, еще один человек получение ранение. Также разрушены два частных дома, один из которых полностью сгорел.

Повреждения получил местный Центр технического творчества.