Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 51 0

Накануне два человека погибли, два получили ранения при атаке региона со стороны Украины.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Украинские националисты вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришелся на село Муром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, за 20 минут до этого над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Еще раньше были обстреляны населенные пункты Грайворонского и Шебекинского округов.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, были повреждены здания муромского Дома культуры, школы и детского сада.

Под огнем украинских боевиков у июня погибли двое жителей Белгородской области, еще двое были ранены. Как отметил Вячеслав Гладков, с самого утра регион регулярно обстреливают ВСУ. Атаки со стороны киевского режима по приграничным населенным пунктам области усилились в конце мая.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. С 2014 года отделившиеся от Киева Донецкая и Луганская народные республики жили под пулями и снарядами. После очередного обострения на помощь пришла Москва.

Ранее, писал 5-tv.ru, американское издание The Washington Post раскрыло подробности атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Шебекино.

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