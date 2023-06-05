Летевший из Сургута в Сочи самолет Utair сменил курс из-за срабатывания датчика
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Детали случившегося уточняются.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Летевший из Сургута в Сочи самолет Utair сменил курс из-за срабатывания датчика. Как сообщает ТАСС, лайнер готовится к посадке в аэропорту вылета.
По имеющимся данным, решение было принято из-за срабатывания датчика индикации температурного режима двигателя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
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