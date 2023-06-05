Звезда сериала «Мисс Марпл» Барри Ньюман умер от тяжелой болезни
Умер актер сериала «Мисс Марпл» Барри Ньюман
Фото: www.globallookpress.com / KPA
У известного актера осталась вдова. Ему было 92 года.
Знаменитый американский актер Барри Ньюман скончался на 93-м году жизни. Как сообщает Daily Mail, последние дни были настоящим адом для звезды. Оказывается, он долго и тяжело болел.
По имеющимся данным, Ньюмана не стало в медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета еще 11 мая. Однако раскрылось все только сейчас. У мужчины осталась только вдова Анджела, которая и смогла подтвердить печальное известие.
Как сообщают СМИ, убитая горем тяжело переживает трагедию. Отмечалось, что Барри Ньюман страдал от рака голосовых связок, но даже многолетняя борьба с недугом не дала никаких результатов.
Ньюман известен по ролям в таких картинах, как «Мисс Марпл: Зеркало треснуло», «Покрытое тайной 2: Вниз по кроличьей норе», «Дневной свет», сериалах «Напряги извилины», «О. С. — Одинокие сердца», «Говорящая с призраками».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного российского актера Сергея Дрейдена.
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