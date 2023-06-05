Звезда «Дома-2» Саша Черно намекнула на беременность. Подробностями личной жизни девушки поделилось издание «Вокруг ТВ».

Некоторое время назад Черно вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном покинули «Дом-2», куда возвращались, чтобы спасти брак. На съемках пара заговорила о планировании второго ребенка.

Недавно девушка сообщила о странных симптомах. Она призналась, что некоторая привычная еда начала для нее специфически пахнуть. Фанаты предположили, что, возможно, звезда может быть беременна. Также среди версий выдвигался и коронавирус. Однако девушка не писала о других проявлениях болезни.

Возлюбленный Черно положительно отнесся к желанию супруги завести ребенка. Однако он отметил, что сперва паре нужно разобраться с некоторыми проблемами, вроде покупки собственного жилья.

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