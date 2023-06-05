Названа предварительная причина госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. Как сообщил источник 5-tv.ru, в настоящий момент врачи проводят полное обследование звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о слухах по поводу госпитализации знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она опровергла все сообщения, назвав тех, кто опубликовал фейковую новость нехорошими людьми.