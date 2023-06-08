«Чтобы бабушка и дедушка были спокойны»: какое образование получила Ханна

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 492 0

Ханна получила образование ради счастья бабушки и дедушки

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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У певицы нет музыкального образования, однако это не мешает ей развивать успешную карьеру на сцене.

Певица Ханна получила экономическое образование ради счастья бабушки и дедушки. По какому принципу она выбирала факультет, артистка эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на вручении XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV, где выиграла в номинации «Мама года».

По признанию Ханны, с самого детства ей хотелось быть певицей и актрисой, тем не менее, когда пришло время выбирать специальность, бабушка и дедушка настояли на том, чтобы будущая артистка выбрала экономическое или юридическое направление.

«И для того, чтобы они были спокойны, чтобы им было хорошо, мне кажется, как и многие из тех, кто нас сейчас смотрит, я получила экономическое образование», — поделилась певица.

По словам Ханны, она прогуливала пары в университете, тем не менее, артистка называет себя прилежной студенткой. Получив диплом, певица начала заниматься своей карьерой и развиваться в той сфере, которая ей действительно нравится.

«Мне кажется, что мы живем в такое время, когда музыкальное образование не настолько важно, сколько твое желание стать артистом: классные песни, умение себя преподнести, правильно вести себя на сцене и так далее», — убеждена Ханна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна назвала себя строгой мамой.

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