Над Белгородским районом сработала система ПВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО по трем воздушным целям

Над Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: © РИА Новости

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Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трем воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что боевики киевского режима выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке. Обстрел российской территории велся и из ствольной артиллерии.

В последние дни агрессия украинских националистов усилилась, город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские военные сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области.

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