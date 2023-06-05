Российские военные сорвали попытку двух ДРГ проникнуть в Белгородскую область
Боевики пытались форсировать реку Северский Донец.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что боевики пытались форсировать реку Северский Донец в районе 13:00. Однако по террористам был нанесен удар авиацией и артиллерией.
«В результате огневого поражения ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — добавил Конашенков.
Между тем российские военные в районе Волчанска харьковской области уничтожили РСЗО «Град», а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам и военным прояснить ситуацию с использованием переданного Украине вооружения в атаке боевиков в Белгородской области.
- 5 июн
- Минобороны: ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении
- 5 июн
- Попытка ВСУ начать наступление обернулась катастрофой: военный эксперт объяснил почему
- 5 июн
- «Связь налажена»: Песков о переговорах Путина с командирами из зоны СВО
- 5 июн
- Решают несколько задач: танкисты ВС РФ громят ВСУ под Угледаром
- 5 июн
- Немецкий политолог назвал главную причину неизбежного поражения ВСУ
- 5 июн
- Обострение на Балканах, бои в Марьинке и другие события недели в фотографиях
- 5 июн
- Небо под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 июн
- В Минобороны РФ сообщили о неудачном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
- 5 июн
- Как российские штурмовые отряды при поддержке «Градов» громят ВСУ под Угледаром
- 4 июн
- США будут поддерживать Украину в контрнаступлении и не осудят за его результаты
Читайте также
59%
-0.09 87.10
0.52
Нашли ошибку?