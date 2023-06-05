Российские военные сорвали попытку двух ДРГ проникнуть в Белгородскую область

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 247 0

Боевики пытались форсировать реку Северский Донец.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что боевики пытались форсировать реку Северский Донец в районе 13:00. Однако по террористам был нанесен удар авиацией и артиллерией.

«В результате огневого поражения ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — добавил Конашенков.

Между тем российские военные в районе Волчанска харьковской области уничтожили РСЗО «Град», а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам и военным прояснить ситуацию с использованием переданного Украине вооружения в атаке боевиков в Белгородской области.

Тема:
Спецоперация
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