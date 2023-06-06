ФСБ раскрыла подробности задержания украинских диверсантов

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Одного из них взяли в мае в Тульской области при попытке доставить взрывчатку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; 5-tv.ru

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В Федеральной службе безопасности раскрыли подробности задержания украинских пилотов, причастных к крупным диверсиям на территории нашей страны.

Одного из них взяли в мае в Тульской области при попытке доставить взрывчатку. Другой в апреле сбросил бомбу на топливное хранилище в Брянской области. Самолет тогда зацепился за провода и ему пришлось экстренно садиться.

Во время допросов выяснилось немало шокирующих деталей, пожалуй, самая страшная из которых — Киев всерьез планировал применить в России «грязную бомбу». Олег Барышев ознакомился с показаниями.

Тихий легкомоторный самолет шел на сверхмалой высоте, камуфляж идеально сливается с местностью — все спланировано так, чтобы незаметно для людей и радаров доставить смертельный груз вглубь страны — три килограмма взрывчатки, пистолет с боекомплектом и два дрона. Пилота задержали сразу после посадки.

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