Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам

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Алексей Панков
Алексей Панков 147 0

Зрители нашли забавный киноляп в фильме «Москва слезам не верит»

Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов , 1979 г.

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Зрители гадают, почему съемочная группа использовала один и тот же элемент интерьера.

В картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» присутствует забавный киноляп. Таким наблюдением поделилось издание Sport24.

Во второй серии героиня Веры Алентовой Катерина приезжает к любовнику Володе. Однако свидание не состоялось из-за внезапно позвонившей в дверь тещи мужчины. В том эпизоде полуобнаженная девушка сидит на фоне ковра с полосками.

Позднее у девушки начинается роман с Гошей, чью роль исполнил Алексей Баталов. Мужчина зовет девушку на природу, где та решает немного вздремнуть. Чтобы возлюбленная не замерзла, Гоша укрывает ее пледом. Внимательные зрители обратили внимание, что это тот самый ковер из квартиры любовника.

Информации, зачем реквизит использовали повторно, нет. Кто-то предполагает, что плед Володя вручил Кате в качестве прощального подарка. Другие считают, что съемочная группа просто использовала его по ошибке.

вямвмКадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 76 году жизни скончалась Лилита Озолиня — звезда советского фильма «Долгая дорога в дюнах».

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