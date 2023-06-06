Защитники Донбасса уничтожили восемь немецких танков Leopard за несколько часов

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Украинским террористам не дали реализовать очередную попытку наступления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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ВСУ вновь предприняли попытку атаки на южнодонецком направлении. В частности, на Времевском выступе. Об этом сообщили в Минобороны России. Впрочем, все попытки контрнаступления своевременно пресекаются.

Украинские террористы потеряли на южнодонецком направлении три десятка танков, в том числе восемь немецких Leopard и больше сотни других бронированных машин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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