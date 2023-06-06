Убегала в слезах: мужчина с купюрой в руке гнался за девушкой по Рублевскому шоссе

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 43 0

В Москве странный мужчина с купюрой в руке преследовал девушку

Убегала в слезах: мужчина с купюрой в руке гнался за девушкой по Рублевскому шоссе

Фото: www.globallookpress.com

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Что так напугало 26-летнюю москвичку?

Жительница Москвы в слезах и ужасе убегала от незнакомца на Рублевском шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел поздним вечером 4 июня, когда 26-летняя девушка направлялась домой после смены в кафе.

По ее версии, на надземном переходе за ней стал идти незнакомец. К несчастью, он был единственным, кто находился там помимо девушки. Она не на шутку испугалась и стала идти быстрее, но и преследователь не отставал — и вот они оба уже бежали.

Мужчина догнал ее и развернул к себе, чтобы что-то сказать, но девушка была слишком напугана и ничего не разобрала. Ей удалось убежать на автобусную остановку, где стояла молодая пара. Но и преследователь уже приближался, крича ей: «Стой, подожди!».

Оказалось, что он просто хотел поговорить. Приблизившись к ней, мужчина показал тысячную купюру, которую хотел вручить ей за разговор, и ушел с остановки.

Заплаканная девушка вызвала полицию. С загадочным преследователем поговорили и начали проверку. Зачем он гнался за девушкой по темным улицам с деньгами в руках, остается только догадываться.

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