Умер режиссер Жак Розье — последний представитель «Французской новой волны»

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Алексей Панков
Алексей Панков 35 0

Перед самой кончиной режиссер оказался в парижском госпитале. Но почему?

Умер режиссер Жак Розье — последний представитель «Французской новой волны»

Фото: фото из открытых источников

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Скончался режиссер Жак Розье, считавшийся последним живущим представителем «Французской новой волны», — ему было 96 лет. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчина умер еще 2 июня, однако о его смерти стало известно только сейчас. Розье скончался в Париже после непродолжительного пребывания в больнице.

По мнению обозревателей, Розье так и не добился известности Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Жака Деми, Клода Шаброля или Эрика Ромера.

Однако его работы смогли занять свое место во «Французской новой волне» и раздвинули границы творчества так, что позволили проложить путь для современных кинематографистов. Премьера первого полнометражного фильма Розье «Прощай, Филиппины» состоялась в 1962 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась Лилита Озолиня — звезда советского фильма «Долгая дорога в дюнах». Ей было 75 лет.

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