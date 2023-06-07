Нюхала рельсы в метро: Лера Кудрявцева сравнила первую и вторую беременности

Отказ от няни привел ее к осознанию, что она не может жить в таком графике.

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в эфире одного из федеральных каналов, что испытывает трудности с воспитанием дочери Марии.

Звезда намеренно отказалась от услуг няни, но, как оказалось, переоценила собственные силы. Супруга хоккеиста Игоря Макарова отметила, что пыталась совмещать работу и материнство в течение трех месяцев. Однако спустя какое-то время она поняла, что не может продолжать жить в таком графике.

«Меня хватило на три месяца, потом просто начался хронический недосып. Я не спала вообще три месяца», — призналась знаменитость.

Кудрявцева добавила, что во время первой беременности переживать токсикоз ей было гораздо труднее. Из-за этого она часто совершала странные выходки.

К примеру, певица грызла мел, так как в ее организме не хватало кальция. Еще звезда могла спуститься в метро, чтобы понюхать рельсы. При вынашивании дочери все было гораздо легче, так как она принимала все необходимые БАДы и витамины.

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