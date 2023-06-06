Названы дата и место прощания с Владимиром Головановым

Сценарист «Незнайки на Луне» скончался в возрасте 83 лет.

Церемония прощания с советским и российским сценаристом Владимиром Головановым состоится 8 июня в 12:00 по московскому времени. Об этом 5-tv.ru сообщил шеф-редактор авторских проектов киностудии Союзмультфильм Сергей Капков.

«Прощание состоится в четверг в 12 часов дня в храме, бывшем помещении киностудии Союзмультфильм, по адресу Долгоруковская, 25», — сказал он.

Владимир Голованов умер во сне 5 июня в возрасте 83 лет, причина смерти не уточняется. Он был автором сценариев для игрового кино и мультфильмов, среди которых — «Незнайка на Луне», «Ночь перед Рождеством», «Иван-Царевич и Серый волк».

В 2002 году Голованов получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2011-м — почетную грамоту Минкульта за большой вклад в анимацию.

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