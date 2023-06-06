Шольц заявил, что намерен вновь поговорить по телефону с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен снова провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу «Эр-тэ-эль» политик отметил, что «давно этого не делал». При этом Шольц считает, что сейчас неподходящее время.

Прежде немецкий канцлер уже заявлял о своих планах по разговору с Путиным. На это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информации о данной инициативе у него нет. При этом, по словам представителя Кремля, президент России всегда открыт для диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Олафа Шольца, о заморозке конфликта на Украине не может идти и речи.