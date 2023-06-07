На 98-м году жизни скончался основатель «Спокойной ночи, малыши» Владимир Меерзон

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Знаменитый советский писатель умер 5 июня, однако об этом стало известно лишь спустя два дня.

На 98-м году жизни скончался основатель «Спокойной ночи, малыши» Владимир Меерзон

Фото: фото из открытых источников

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Актер и сценарист Владимир Меерзон скончался в возрасте 97 лет. Он не дожил три дня до своего 98-летия. Об этом сообщило агентство ИА Регнум со ссылкой на источник.

Точная причина смерти одного из основателей детской передачи «Спокойной ночи, малыши» не называется, однако известно, что незадолго до трагедии его состояние начало резко ухудшаться.

О гибели Меерзона стало известно спустя два дня после его смерти. Источник агентства уточнил, что умер он «естественной смертью» в собственной квартире. Смерть наступила около 10:00 утра 5 июня.

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года. В возрасте 16 лет он ушел солдатом на фронт, где был контужен и четырежды ранен. Однако после возвращения домой он поступил в театральное училище имени Щукина, а после устроился в редакцию центрального телевидения СССР.

Передача «Спокойной ночи, малыши» была создана благодаря его совместной работе с супругой Ниной Зубаревой. Меерзон писал сценарии для выпусков. Также из-под пера Владимра Яковлевича вышло множество детских рассказов.

Ранее 5-rv.ru писал, что умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня.

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