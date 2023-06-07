Умерла звезда «Аты-баты шли солдаты» Валентина Гришокина

В возрасте 78 лет скончалась советская и украинская актриса Валентина Гришокина. О ее гибели сообщила «Российская газета». Причина смерти знаменитости не называется.

Уроженка Ташкента после окончания актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1969 начала работать актрисой. Ее взяли в штат Киностудии имени Довженко.

В конце месяца, 30 июня, актриса могла бы отпраздновать свое 79-летие. За свою насыщенную жизнь она приняла участие в съемках более полусотни картин и сериалов. Советский и российский зритель знает ее по игре в фильмах «Аты-баты шли солдаты…», «Рассказы о Димке», «Нюхач» и многих других.

Кроме того, многим знаком голос Гришокиной. Она была востребованной артисткой дубляжа в 70-е годы. Ее голосом говорили персонажи культовых лент, среди которых «Вождь Белое Перо» и «Месть и закон».

Ранее 5-tv.ru писал, что на 98-м году жизни скончался основатель «Спокойной ночи, малыши» Владимир Меерзон.