«Рта бы не раскрывала»: Захарова призвала Вашингтон раскрыть правду об убийствах президентов США

История американской политики хранит очень много неприглядных фактов, которые намеренно замалчиваются местными властями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон обнародовать правду об убийствах президентов США. По ее словам, в контексте данного вопроса американской стороне не стоит учить жизни другие страны.

Захарова порекомендовала госсекретарю США Энтони Блинкену наконец-то набраться мужества и раскрыть правду о политических убийствах в стране. Дипломат считает, что Вашингтону есть что рассказать своему народу. В частности, отметила она, людям интересно было бы услышать о произошедшем с Джоном Кеннеди.

«И что же случилось в Чикаго на съезде Демократической партии, когда был убит Роберт Кеннеди», — добавила она.

По словам Захаровой, США следует лезть в дела иностранных государств лишь после предоставления окончательных фактов и судебных решений.

«А пока такие вопиющие преступления не раскрыты, убийцы не найдены, не осуждены, я бы на месте американских руководителей рта бы не раскрывала», — заявила она.

Представитель внешнеполитического ведомства заключила, что сегодня история американской политики насчитывает много неприглядных фактов, которые замалчиваются властями. Политика Белого дома, считает она, разрушает заявленные стандарты демократии, а лицемерная риторика Запада разоблачает неоколониальные амбиции США создать собственную сферу влияния над миром.

Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова вскрыла националистические идеи США.