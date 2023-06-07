Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К. Продолжительность полета составила около восьми часов.

«Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая. В ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китайской Народной Республике. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что страны действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

«Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Су-35 российских Воздушно-космических сил перехватил самолет пограничной стражи Польши Turbolet L-410 над Черным морем.