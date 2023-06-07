К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
К находящемуся на реабилитации Глебу Панфилову не пускают сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Мужчина проходит реабилитацию в закрытой клинике.
Реабилитация Глеба Панфилова проходит в закрытом заведении. К известному режиссеру не пускают даже сына. Эксклюзивной информацией с 5-tv.ru поделился Марк Варшавер, директор «Ленкома».
«Я могу только вам сказать одно, что он находится на реабилитации. Это правда. Состояние удовлетворительное. Сын к нему ходить не может, не разрешают. Это серьезное заведение. <…> Будем надеяться, что скоро мы его увидим. У меня надежда, что он будет восстанавливать спектакли», — отметил Марк Варшавер, директор «Ленкома».
Некоторое время назад Панфилов попал в больницу с подозрением на пневмонию и инсультом. Поклонники и коллеги выразили озабоченность из-за состояния выдающегося деятеля культуры.
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