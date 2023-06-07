Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 65 0

Близкие девушки признались, что не ожидали такого поворота событий.

Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России

Фото: П/с губернатора Приморского края / ТАСС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу и передал ее России. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который в составе делегации встретил освобожденную.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение», — сказал чиновник Софье при встрече.

Близкие девушки признались, что не ожидали такого поворота событий. Сама Сапега поблагодарила Лукашенко за подписание указа о помиловании и назвала это событие «вторым шансом» на жизнь без опасных с точки зрения закона приключений.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. <…> За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — цитирует агентство БелТА Софью в официальном Telegram-канале.

Блогер и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами вместе с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой в мае 2021 года. Самолет с ними на борту совершил посадку в аэропорту Минска из-за якобы возникшей угрозы теракта. Протасевич и Сапега были задержаны по подозрению в организации беспорядков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Праге отменили оправдательный приговор россиянина Франчетти.

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