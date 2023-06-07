Профессор Евстафьев: власти Украины разрушают свою страну

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Алексей Панков
Алексей Панков 2 0

Эксперт не понимает, когда в соседней стране зародился такой тренд.

Профессор Евстафьев: власти Украины разрушают свою страну

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Украинское руководство занимается разрушением страны. Об этом в интервью ИА SM-News заявил политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, на территории бывшей Украинской ССР процветает так называемый феномен вселенной смерти. Евстафьев отметил, что сам смысл социальной системы соседской страны сводится к самоуничтожению и уничтожению всех остальных.

«И все поведение так называемого украинского руководства — понятно, что украинское руководство живет в городе Вашингтоне, это мы все понимаем — этой группы лиц, которая осуществляет оперативное управление территории под названием бывшая УССР, нацелено на самоуничтожение и уничтожение максимального объема культуры, ценностей, людей, промышленности, даже сельского хозяйства», — отметил Евстафьев.

При этом профессор сам задается вопросом, откуда появился такой тренд. По его словам, ответ нужно искать в прошлом.

Вместе с тем специалист отметил, что на Украине обожествляют «очень специфических персонажей». Евстафьев не понимает, как появилась такая религиозная система».

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