Украинское руководство занимается разрушением страны. Об этом в интервью ИА SM-News заявил политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, на территории бывшей Украинской ССР процветает так называемый феномен вселенной смерти. Евстафьев отметил, что сам смысл социальной системы соседской страны сводится к самоуничтожению и уничтожению всех остальных.

«И все поведение так называемого украинского руководства — понятно, что украинское руководство живет в городе Вашингтоне, это мы все понимаем — этой группы лиц, которая осуществляет оперативное управление территории под названием бывшая УССР, нацелено на самоуничтожение и уничтожение максимального объема культуры, ценностей, людей, промышленности, даже сельского хозяйства», — отметил Евстафьев.

При этом профессор сам задается вопросом, откуда появился такой тренд. По его словам, ответ нужно искать в прошлом.

Вместе с тем специалист отметил, что на Украине обожествляют «очень специфических персонажей». Евстафьев не понимает, как появилась такая религиозная система».

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