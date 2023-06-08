Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Темой переговоров стали вопросы энергетики и экономики.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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С наследным принцем Саудовской Аравии разговор касался исключительно экономических вопросов.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили обеспечение стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Немаловажную роль в этом играет сотрудничество наших стран в рамках «ОПЕК+». Также в центре внимания было развитие двусторонних связей и проектов.

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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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