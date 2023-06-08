Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Темой переговоров стали вопросы энергетики и экономики.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
С наследным принцем Саудовской Аравии разговор касался исключительно экономических вопросов.
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили обеспечение стабильности на мировом рынке энергоносителей.
Немаловажную роль в этом играет сотрудничество наших стран в рамках «ОПЕК+». Также в центре внимания было развитие двусторонних связей и проектов.
Читайте также
+13° 764 мм рт. ст.
94%
94%
81.46
0.21 87.17
0.22
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?