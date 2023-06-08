Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 июня?

В четверг энергии продолжат фырчать и создавать сопротивление. День знаменуются столкновением года — Петух воюет с Кроликом. Такая стычка метафорически — работающая газонокосилка. С одной стороны — трава травмируется, с другой — запах свежескошенного луга и приятный вид.

Совет дня: не планируйте на четверг по-настоящему важных дел. Есть вероятность, что день принесет нам всевозможные отмены, переносы и невыполнение обещаний. Спокойно занимаясь рутиной и делая вид, что мы заняты совершенно неважными вещами, мы отводим энергии разрушения в сторону.

Предостережение дня: в четверг стоит быть максимально аккуратными с колюще-режущими предметами. Опасные ножи, ножницы, пилы и топоры лучше убрать подобру-поздорову в какое-нибудь надежное место.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.