Деньги из воздуха: стала известна сумма переплат невысыпающимся сотрудникам

Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, больше всего от недосыпа страдают женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

Ежегодно в России работодатели переплачивают невыспавшимся сотрудникам 3,5 триллиона рублей. Такой результат показало исследование Аналитического центра НАФИ, о котором рассказал РБК.

Эксперты объяснили, что недосып человека сильно влияет на трудоспособность и, соответственно, производительность труда. В месяц таким сотрудникам платят в среднем 291 миллиард рублей просто за присутствие на рабочем месте, но низкую работоспособность. Эта сумма почти на сто миллиардов рублей больше, чем в 2019 году.

Исследование показало, что не могут выспаться 48% опрошенных, а порядка 30% и вовсе признались, что в такие дни их эффективность падает на половину и больше по сравнению с днем, когда отдыха им было достаточно. Вместе с тем не высыпается больше людей в возрасте от 35 до 44 лет — 59%. Среди них больше женщин — 58%. Как объяснили невыспавшиеся, отдохнуть им мешает вечерний досуг — 43%, плохое самочувствие — 31% и необходимость работать или учиться сверхурочно — 30%.

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