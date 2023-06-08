На 94-м году жизни скончался актер из «Ангелов Чарли» Пэт Купер

В возрасте 93 лет умер американский актер и комик Пэт Купер. Об этом сообщило издание Fox News Digital. Причина и обстоятельства смерти звезды экранов не раскрываются. Известно, что он скончался в собственном доме в Лас-Вегасе.

Продюсер Стив Гаррин поделился со СМИ своими переживаниями после смети приятеля и коллеги. По его словам, Купер был человеком чести, на которого можно было положиться. Кроме того, он всегда исполнял свои обещания и помог действительно многим людям.

Пэт Купер известен зрителю благодаря своим юмористическим выступлениям в «Шоу Говарда Стерна» или «Имус утром». Широкую популярность ему принесло участие в съемках комедии «Анализируй это», а также в сериалах «Ангелы Чарли» и «Сайнфелд».

Ранее 5-tv.ru писал, что в больнице умер звезда «Пиратов Карибского моря» мексиканский и американский актер Серхио Кальдерон.