Заставил замолчать: пенсионер застрелил шумного мужчину на улице в Подмосковье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 444 0

Пенсионер застрелил шумного мужчину на улице в Подмосковье

Заставил замолчать: пенсионер застрелил шумного мужчину на улице в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Началось все с вежливой просьбы вести себя потише, однако ее игнорирование привело к использованию крайних мер.

Житель Подмосковья застрелил шумного дебошира, который отказался вести себя спокойно. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в подмосковной Каменке. Там, на одной из лавочек рядом с жилым домом на улице Центральная, сидел изрядно выпивший мужчина. Он громко разговаривал и, по мнению местного жителя, нарушал общественный порядок.

65-летний мужчина подошел к нему с замечанием, однако оппонент ответил ему ударом в лицо, как рассказал знакомый с ситуацией человек. После атаки он продолжил «буянить».

«Но пенсионер не собирался сдаваться. Он вернулся в квартиру и прихватил с собой обрез», — прокомментировал источник.

На улицу пенсионер вышел уже с оружием. Он выстрелил прямо грудь 38-летнего дебошира, от чего тот скончался на месте. Бригада скорой помощи лишь констатировала смерь.

Стрелявший был задержан сотрудникам правоохранительных органов. На него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге таксист поссорился с клиентом и застрелил его из пистолета.

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