США оказывают беспрецедентное давление на все страны постсоветского пространства. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что именно США сегодня заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и сделают все возможное, чтобы он не закончился. Именно поэтому продолжают поставлять туда вооружение и заставляют делать то же самое другие, подконтрольные себе страны. Не будь США заинтересованы к конфронтации, руководство Незалежной давно бы пошло на мирное урегулирование, считает Патрушев.

«Если бы не давление США на тех, кого они поставили во главе Украины, этой бы ситуации не было. Даже сами руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, давали России предложения в письменном виде, которые в принципе одобрили. Утром они нам передавали [предложения] во время переговоров, а вечером говорили: „Мы от них отказываемся“. Это было только потому что на них надавили и сказали не вести никаких переговоров, поэтому заинтересованные в этом конфликте есть», — подчеркнул Николай Патрушев.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет Россию после завершения спецоперации.