Окна во внешний мир и новые возможности: что ждет Россию после спецоперации?

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Россию ждут новые торговые пути для экспорта товаров после спецоперации

Окна во внешний мир и новые возможности: что ждет Россию после спецоперации?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Спецоперация

Как будут развиваться торговые связи страны?

После окончания специальной военной операции по защите Донбасса Россия намерена глобально развивать торговые связи. Транспортная инфраструктура Донбасса и Новороссии будет в этом лучшим помощником, считают эксперты. Также итоги СВО

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал URA.RU, что увеличить экспорт товаров на мировой рынок поможет восстановление железных дорог и морских портов, поэтому одной из важнейших для России будет именно эта задача.

Примечательно, что возвращение Донбасса и Новороссии пополнило государство Мариуполем и Бердянском, глубина причалов которых составляет около восьми метров. Это значительно расширит возможности РФ.

«Из 22 причалов Мариупольского порта в рабочем состоянии находятся 14. Сейчас ведомство занимается подъемом затонувших судов. Порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать», — заявил Виталий Савельев.

Мариуполь и Херсонская область дают возможности расширить поставки грузов в дружественные и нейтральные страны. Есть и альтернативные пути доставки грузов нефтегазового сырья. Мариупольский порт, по мнению экспертов, даст мощный толчок для экспортных поставок и будущего самого города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит в Новой Каховке после подрыва гидроэлектростанции.

Тема:
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