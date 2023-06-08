Вдова Владимира Голованова не проронила слез на прощании с мужем

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Игорь Рязов
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Вдова Голованова не плакала на прощании с супругом

Фото, видео: Telegram / Мульти-Шмульти; 5-tv.ru

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Церемония прошла в бывшем помещении киностудии «Союзмультфильм».

Вдова советского и российского сценариста Владимира Голованова не проронила слез на прощании с ним. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru кадры с церемонии.

Режиссер Мария Муат вела себя очень сдержанно и сохраняла спокойное лицо, даже стоя у гроба с телом мужа. Судя по видео, она умело справлялась с эмоциями и держалась с достоинством.

Вдова не показывала окружающим свою горечь от утраты, со спокойным лицом принимала соболезнования и даже успевала поддерживать близких, которые плакали рядом с ней. Судя по всему, Муат была внутренне готова, что ей предстоит пережить мужа.

Голованов умер 5 июня во сне в возрасте 83 лет. Он известен как автор сценариев к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Ночь перед Рождеством», «Иван-Царевич и Серый волк» и другим.

Прощание с мастером прошло 8 июня в бывшем помещении киностудии «Союзмультфильм». После церемонии сценариста кремируют.

Муат на 12 лет младше мужа, как и супруг, режиссер посвятила жизнь мультипликации. Она приняла участие в создании картин «Дядюшка Ау в городе», «Влюбчивая ворона», «Про мышонка» и множестве других.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания с Головановым. На кадрах видно, что проводить его в последний путь пришло множество людей.

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