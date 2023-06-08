Евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев

Московская биржа: евро поднялся выше 89 рублей впервые с 28 апреля
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Российская валюта усиливает снижение.
Курс евро превысил 89 рублей впервые 28 апреля. Об этом сообщает Московская биржа.
Так, по ее данным, к 17:19 валюта поднялась на 1,39 рубля, достигнув 89,04 рубля.
Между тем доллар оценивался в это время в 82,7 рубля, а юань — в 11,61 рубля.
Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля.
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