ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

Читайте нас в: Дзен Новости

Центробанк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом говорится в официальном сообщении.

По информации регулятора, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», — говорится в сообщении.

Между тем в ЦБ отмечают проинфляционные риски из-за ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда. При этом баланс рисков, по данным Банка, еще больше сместился в сторону проинфляционных.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — добавляется в сообщении ЦБ.

Днем ранее, 8 июня, по данным Московской биржи, курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля. Между тем доллар оценивался в это время в 82,7 рубля, а юань — в 11,61 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

14:32
В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой
14:32
В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой
14:23
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
14:22
Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple
14:20
«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире
14:15
Армия России нанесла групповой удар по складам боеприпасов и техники иностранного производства

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Пища богов: как приготовить вкусный и полезный стейк из свинины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео