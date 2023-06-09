«Хотим реального срока»: адвокат Баталовых обжаловал решение суда

Юрист заявил, что наследники артиста боятся возможной мести со стороны подсудимой.

Адвокат семьи Алексея Баталова Сергей Лукин подал апелляционную жалобу на приговор артистке Наталии Дрожжиной, которая обвиняется в мошенничестве с имуществом актера.

«Сегодня подал апелляционную жалобу на приговор Дрожжиной. Хотим для нее реального срока», — сказал Лукин.

Как стало известно 5-tv.ru, сторона защиты намерена требовать увеличения срока на один год — то есть до пяти лет. Кроме того, адвокат требует, чтобы ее мужу Михаилу Цивину также ужесточили срок — до шести лет колонии.

26 мая в Замоскворецком суде Москвы Дрожжину признали виновной в мошенничестве с имуществом семьи Баталова и назначали ей четыре года условно. Цивина же приговорили к реальному сроку в виде пяти лет колонии.

Нотариус Дмитрий Бублий, который помогал в «прокручивании» схем мошенничества, получил наказание сроком пять лет лишения свободы. После вынесенного решения вдова актера 87-летняя Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова заявили, что довольны решением суда, однако не согласны со столь мягким приговором в отношении злоумышленницы.

По словам родственницы, дочь боится, что женщина, находясь на свободе будет ей мстить. Адвокаты всех обвиняемых уже обжаловали решение суда.

Уголовное дело против Дрожжиной и Цивина было возбуждено около трех лет назад, когда вскрылись определенные факты.

Считается, что фигуранты дела могли втереться в доверие к жене и дочери Баталова, а потом завладеть наследством противоправным путем. Об это свидетельствует перешедшие злоумышленникам несколько квартир и 16 миллионов рублей.

В 2021 году полиция задержала нотариуса Дмитрия Бублия. Он признался, что регистрировал поддельные документы.

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Отмечается, что вину супруги не признали. Нотариус принял обвинения частично, согласившись лишь с тем, что превысил свои полномочия.

Родственники Баталова смогли вернуть недвижимость, однако с деньгами все оказалось сложнее. У Цивина с Дрожжиной были доказательства, что денежные суммы уходили на нужды Марии Баталовой.

Потом последовали долгие разбирательства. В итоге 75-летнего Цивина взяли под стражу, до объявления приговора он находился в СИЗО. Что касается Дрожжиной, ее не смогли отправить в изолятор по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, почему семья Алексея Баталова пребывает в страхе после суда.