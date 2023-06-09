«Хотим реального срока»: адвокат Баталовых обжаловал решение суда
Адвокат Баталовых подал апелляционную жалобу с запросом реального срока для Дрожжиной
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Юрист заявил, что наследники артиста боятся возможной мести со стороны подсудимой.
Адвокат семьи Алексея Баталова Сергей Лукин подал апелляционную жалобу на приговор артистке Наталии Дрожжиной, которая обвиняется в мошенничестве с имуществом актера.
«Сегодня подал апелляционную жалобу на приговор Дрожжиной. Хотим для нее реального срока», — сказал Лукин.
Как стало известно 5-tv.ru, сторона защиты намерена требовать увеличения срока на один год — то есть до пяти лет. Кроме того, адвокат требует, чтобы ее мужу Михаилу Цивину также ужесточили срок — до шести лет колонии.
26 мая в Замоскворецком суде Москвы Дрожжину признали виновной в мошенничестве с имуществом семьи Баталова и назначали ей четыре года условно. Цивина же приговорили к реальному сроку в виде пяти лет колонии.
Нотариус Дмитрий Бублий, который помогал в «прокручивании» схем мошенничества, получил наказание сроком пять лет лишения свободы. После вынесенного решения вдова актера 87-летняя Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова заявили, что довольны решением суда, однако не согласны со столь мягким приговором в отношении злоумышленницы.
По словам родственницы, дочь боится, что женщина, находясь на свободе будет ей мстить. Адвокаты всех обвиняемых уже обжаловали решение суда.
Уголовное дело против Дрожжиной и Цивина было возбуждено около трех лет назад, когда вскрылись определенные факты.
Считается, что фигуранты дела могли втереться в доверие к жене и дочери Баталова, а потом завладеть наследством противоправным путем. Об это свидетельствует перешедшие злоумышленникам несколько квартир и 16 миллионов рублей.
В 2021 году полиция задержала нотариуса Дмитрия Бублия. Он признался, что регистрировал поддельные документы.
Отмечается, что вину супруги не признали. Нотариус принял обвинения частично, согласившись лишь с тем, что превысил свои полномочия.
Родственники Баталова смогли вернуть недвижимость, однако с деньгами все оказалось сложнее. У Цивина с Дрожжиной были доказательства, что денежные суммы уходили на нужды Марии Баталовой.
Потом последовали долгие разбирательства. В итоге 75-летнего Цивина взяли под стражу, до объявления приговора он находился в СИЗО. Что касается Дрожжиной, ее не смогли отправить в изолятор по состоянию здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал, почему семья Алексея Баталова пребывает в страхе после суда.
Читайте также
31%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?