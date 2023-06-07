Это еще не конец: почему семья Алексея Баталова пребывает в страхе после суда

Приговор суда по делу о наследстве Алексея Баталова, похоже, не поставит точку в громком разбирательстве. Почему обе стороны недовольны вердиктом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Фигурантам громкого уголовного дела о мошенничестве с наследством Алексея Баталова вынесли приговор. Какое наказание суд назначил актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину? Правда, что юрист пережил в СИЗО две остановки сердца? На какие проблемы со здоровьем пожаловалась артистка? И будет ли пара возвращать семье Баталова украденные у них миллионы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Видите, как она похудела. Вид ее внешний не очень здоровый, сам за себя говорит», — сказал адвокат Дрожжиной и Цивина Вячеслав Макаров.

На оглашение приговора 74-летняя актриса приехала на спецтранспорте для лежачих больных. Она уверяла, что за последнее время перенесла три инсульта и серьезную полостную операцию, поэтому не может сесть в тюрьму. Однако в суд Дрожжина на всякий случай взяла с собой сумку с вещами и лекарствами.

«Да, мы готовились к худшему. Примерно было нам понятно, чем это закончится», — уточнил адвокат Макаров.

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Подсудимого Михаила Цивина задержали еще месяц назад. Скандальный юрист уже успел обжиться в следственном изоляторе: диетическое питание, удобный матрас, круглосуточное наблюдение врачей. Но, как уверяют его адвокаты, мужчина не выдержит реального срока. Якобы он уже терял сознание в СИЗО и даже перенес две остановки сердца.

«У него возраст 75 лет, 76 практически. Ему уже надо на покой, как говорится. А он оказался с женой в такой ситуации», — посетовал Макаров.

«Человек такой не останется без внимания. Будет писать. Может писать контрольные работы сотрудникам колонии, которые учатся заочно в институте», — допустил адвокат Михаил Ольшанский.

Однако разжалобить суд у пожилой пары не получилось. Супругов признали виновными в том, что они обманным путем завладели имуществом семьи Алексея Баталова. А также похитили со счетов более 20 миллионов рублей. Михаилу Цивину назначили в качестве наказания пять лет колонии общего режима. А Наталья Дрожжина получила четыре года условно.

«Лицо находится дома. У него нет никаких ограничений, за исключением обязанности являться в определенный период времени отмечаться», — объяснил адвокат Сергей Узденский.

Дочь артиста, страдающая ДЦП, боится, что актриса на свободе расквитается с ней за уголовное преследование и арест супруга.

«Сидит на скамье подсудимых. Ей грозит десять лет. Она, не стесняясь, продолжает изымать денежные средства у Марии Баталовой в размере 480 тысяч за арендную плату за шесть месяцев. Из-за этого опасения у доверителей, что она будет делать на свободе», — сказала юрист Баталовых Татьяна Киреенко.

Вдова актера Гитана Леонтенко тоже недовольна мягким приговором Дрожжиной. Ведь даже третий участник аферы с наследством Баталова, бывший нотариус Дмитрий Бублий, отправился в тюрьму на пять лет. Хотя он частично признал вину. Мужчина помогал Цивину и Дрожжиной с оформлением поддельных документов. Его взяли под стражу в зале суда.

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«Мы надеялись, что Дрожжину тоже возьмут под стражу в зале суда, она получит реальный срок. Почитаем сам приговор, подумаем. Может быть, мы в этой части обжалуем за мягкостью приговор», — предположил адвокат Баталовых Сергей Лукин.

Адвокаты Гитаны Леонтенко также думают, как взыскать с актрисы и юриста похищенные ими миллионы. Как выяснилось, счета подсудимых абсолютно пусты. Суд уже арестовал две квартиры предприимчивых супругов. Если они вовремя не погасят долг перед семьей Баталовых, эта недвижимость уйдет с молотка.

«Две квартиры, которые принадлежали Цивину. В ходе следствия на них был наложен арест. Суд арест Хамовнического суда отменил, но свой наложил до исполнения решения суда, до взыскания денежных средств. Будем реализовывать их с помощью судебных приставов», — объяснил Лукин.

«Они хотят обратить это имущество во взыскание. Пусть попробуют, пусть реализуют. Мы будем сопротивляться», — пообещал адвокат Макаров.

Защита подсудимых, напротив, считает приговор слишком суровым. Они намерены обжаловать его и уже подали апелляцию.