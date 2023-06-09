Бейонсе случайно «засветила» нижнее белье во время концерта

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 37 0

Этот курьезный момент транслировали на большом экране во время выступления.

Бейонсе случайно «засветила» нижнее белье во время концерта

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Американская певица Бейонсе отправилась в большой тур Renaissance World Tour спустя пять лет затишья. На одном из концертов звезда засветила трусы прямо перед зрителями.

Исполнительница раздвинула ноги во время танца, присаживаясь на стул. Этот курьезный момент транслировали на большом экране.

И один из поклонников знаменитости успел записать фрагмент на смартфон. Теперь весь интернет рассматривает, что же у артистки под юбкой.

Во время шоу Беойнсе удивляет количеством нарядов, начиная от костюма инопланетянки и заканчивая обтягивающим комбинезоном, в котором артистка кажется абсолютно обнаженной.

Недавно подобная ситуация случилась и у певицы Ольги Бузовой. Звезда вышла на сцену с песней «Вот она я» в Омске.

Во время исполнения знаменитость раздвинула ноги и невольно продемонстрировала белье с торчащим из-под него средством женской гигиены. Артистка выступала в коротком черном платье и активно-вызывающие танцевала, крутя бедрами.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Jay-Z и Бейонсе купили элитный «дворец».

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