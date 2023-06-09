Карен Шахназаров получил почетную госнаграду

Госпремию за достижения в области гуманитарной деятельности получил режиссер Карен Шахназаров
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
За что наградили известного кинодеятеля?
Российский режиссер Карен Шахназаров получил государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.
Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения лауреаты получают диплом, почетный и фрачный знаки.
До этого в финале церемонии закрытия 45-го ММКФ Карен Шахназаров получил почетный приз за вклад в мировой кинематограф. Режиссер с 1998 года является генеральным директором и председателем правления киноконцерна «Мосфильм».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в МХТ наградили молодых режиссеров.
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