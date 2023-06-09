Мосгорсуд смягчил приговор Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

С чем связано громкое дело и какое наказание дали осужденным изначально?

Мосгорсуд сократил условные сроки наказания всем фигурантам дела о растрате инвестора из США Майкла Калви. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции изменить. Майклу Калви назначить наказание в виде 4,5 года условно, Филиппу Дельпалю — 3,5 года условно», — говорится в сообщении.

Летом 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно. Им было запрещено выходить из дома в ночное время, но потом это отменили. В итоге, фигуранты смогли выехать из России. Однако Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля 2019 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, сам финансист и его коллеги могли запутать руководство банка «Восточный экспресс» и убедить его принять акции стоимостью не больше 600 тысяч в качестве уплаты долга в размере двух с половиной миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули РФ.