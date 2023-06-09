Набиуллина дала россиянам совет, в чем хранить накопления

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Глава Банка России Набиуллина порекомендовала хранить сбережения в рублях

Набиуллина дала россиянам совет, в чем хранить накопления

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Какой способ остается надежным и по сей день?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала хранить сбережения в рублях. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля. Сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату», — сказала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк сейчас проводит политику, которая направлена на то, чтобы сохранить покупательскую способность рубля.

До этого Центробанк России объявил, что ожидает возвращение российской экономики к докризисному уровню в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Центробанк спрогнозировал возвращение экономики РФ к докризисному уровню.

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