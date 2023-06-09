Сильвио Берлускони снова экстренно госпитализировали

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 21 0

Бывший премьер-министр Италии попал в клинику в Милане.

Сильвио Берлускони снова экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Fabrizio Corradetti

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Сильвио Берлускони снова экстренно госпитализировали. Бывший премьер-министр Италии попал в клинику в Милане. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Что именно произошло на этот раз с бывшим политиком — неизвестно. Ему 86 лет и эта госпитализация уже не первая за последние месяцы. В ту же самую клинику, в которой находится сейчас, Сильвио Берлускони попал в начале весны. Выписался оттуда он только 19 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-премьер Италии попадал даже в реанимацию. Тогда говорили, что у бывшего политика проблемы с сердцем.

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